Ante una realidad como la que estamos viviendo en que un gigante, con ausencia de causa o motivo alguno más allá de sus caprichos e intereses malsanos que no justifican en absoluto la invasión de Ucrania, Rusia, bajo la batuta del asesino Vladimir Putin, cuyos crímenes de lesa humanidad deberán ser juzgado por instancias internacionales; EEUU y Europa no se deben mantener como simples y meros espectadores, por más que Ucrania no pertenezca a la Otan.

Porque el ejército ruso, con su enorme y brutal poderío respecto del ucraniano, puede pisotear y destrozar en un muy corto espacio de tiempo el pueblo ucraniano. Y ante eso el resto del mundo no puede cerrar los ojos. Debemos actuar y parar tal barbarie, pues de lo contrario seremos unos cobardes y nuestra capacidad de empatía, generosidad, solidaridad.....quedará por los suelos. No es suficiente con admitir refugiados, con enviar material bélico y de cualquier otro tipo, alimentación, ropa.....pues eso es lo fácil. Con ello no se evita la muerte de inocentes.