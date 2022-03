Com en les tres primeres cartes publicades Fuster seguix mostrant-se destarifat i contradictori. Trobem l’inventor de l’aforisme, o millor de la sinestesia o l’oxímoron: “el país valencià serà d’esquerres o no serà”, declarant-se obertament: “liberal per temperament”. Trobem un Fuster esquiu que aprofita un agredit, Manuel Girona, per a dictaminar quina és la consciencia propia dels valencians, un Fuster que reconeix sense vergonya acatar ordens dels amos catalans: “Me acaban de telefonear desde Dios sabe dónde, ordenándome…”, un Fuster lleal als forasters i traïdor als del seu poble, un Fuster cobard que canvia de registre escrit quan l’estomac li ho demana: “estoy dispuesto a pasar por el aro…”, li diu a Maria Beneyto. Descobrim un Fuster alienat que davant els catalans s’extranya de que: “l’home del carrer despolititzat i despersonalitzat” s’haja sentit ferit per les seues paraules publicades al diari Levante ara fa més de sixanta anys.

Fuster, aixina, es mostra lliberal, esquiu, lleal, traïdor i cobard, atributs que per a Lope de Vega definixen l’amor de forma tan extranya com aquell enten el ser dels valencians. Donares la vida i l’alma a un desengany; no és amor lo que tens al teu poble…