I. COMIENZA LA GUERRA. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial Europa no había conocido un conflicto de esta envergadura. Cuando el 24 de febrero de 2022 Rusia declaraba el inicio de su operación militar especial contra Ucrania, era difícil imaginar que los eventos tomarían el rumbo que llevaron. Rusia tardó poco más de dos semanas en tener toda Ucrania bajo control, ante la indiferencia de la comunidad internacional. Las continuas llamadas de ayuda de Ucrania no recibieron respuesta por parte de la OTAN, dando una renovada tétrica importancia a las palabras de Churchill: “quien se humilla para evitar la guerra tiene primero la humillación y después la guerra”.

Desde casi el inicio del conflicto Rusia dejó clara su postura con respecto a Finlandia y Suecia: un intento de adhesión a la OTAN llevaría a actuaciones militares decisivas en territorio nórdico. Así que cuando la Primera Ministra Sanna Marin viajó a Washington D.C. como parte de un viaje diplomático rutinario, la inteligencia rusa dedujo, y así transmitió a Putin, que en realidad iba a producirse un acercamiento que derivaría en la inclusión de Finlandia en la OTAN. El pasado histórico de Finlandia, creando muchas veces su identidad nacional en base a una confrontación repetida con Rusia, había llevado a la población finlandesa a pedir al Gobierno unirse a la OTAN para evitar repetir la experiencia ucraniana.

Habíamos pensado inútilmente que Rusia había atacado Ucrania porque no pertenecía a la OTAN, y que no se atrevería a invadir el espacio de la OTAN, incluso aunque parte de este formara parte de las más que evidentes ambiciones rusas en pos de restaurar la antigua Unión Soviética. Por eso, cuando un ataque relámpago ruso comenzó a invadir Finlandia por el este, con bombardeos selectivos desde su flota en el Báltico, el estupor en la Unión Europea y en la OTAN fue histórico. Ahora nos queda poco más que esperar el inevitable resultado: el artículo 47.2 del Tratado de la Unión Europea obliga al resto de países de la UE a defender el territorio de un país miembro y no podemos olvidar que Finlandia había solicitado la unión a la OTAN, por lo que podemos esperar que EEUU declare la guerra a Rusia en cuestión de días, sino horas. Y lo que pasará después, sólo el tiempo lo dirá.