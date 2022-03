Leo con tristeza hoy el chiste de Ortifus sobre los autobuses sin conductor en Zaragoza, cada día vamos a destruir más puestos de trabajo no se sabe en beneficio de quién. Cuando no podamos pagar lo que producen las máquinas llegará la hora de Skynet y nos enviará al Terminator con lo que Putin se la tendrá que envainar y no podrá ser el nuevo Zar, una pena. La eliminación de puestos de trabajo lleva al hambre y desesperación a mucha gente, pero no pasa nada, subimos un poco el salario mínimo y arreglado y aquí no pasa nada, demagogia pura. El que coloque un robot eliminando un puesto de trabajo, que pague no todo el sueldo sino la mitad al erario público, controlando a los administradores del mismo para que no se lo gasten egoístamente en sus chanchullos. Luis Monleón Almela. paterna.