27 de febrero. Salgo a colorear mi alma triste. Oigo crepitar los buñuelos en aceite. Mi lengua sabe del color del chocolate. El socarrat está en proceso. Nubes tentadoras e invisibles asaltan mi nariz. Me tiemblan los pies y el pecho con la música. Desfilan orgullosas la tradición y la añoranza. No se ve, pero el sol está en nosotros. Se intuye la pólvora en las plazas. Los estruendos no son bombas. Todo sabe a júbilo y felicidad aplazada. ¿Se extinguirá el fuego traidor antes que el purificador? Y la vida suena cerca, y la muerte, lejos. Víctor Calvo Luna. valència.