En el 2023 mi padre cumpliría 100 años. Y no sería algo tan excepcional como a mediados o finales del siglo pasado. En la actualidad, en España cada mes hay 500 nuevas personas centenarias (la mayoría mujeres).

Este 4 de marzo se desmontaba la exposición “A vivir que son 100 años”, que ha permanecido desde el 10 de diciembre de 2021 en el vestíbulo de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Valencia. Un total de 55 paneles y varios videos visibilizan con rigor, explicaciones, testimonios, imágenes y pedagogía “una visión científica de la longevidad y el envejecimiento saludable”.

La exposición nos habla de que la edad cronológica y la biológica no suelen ir a la par; esta última depende de factores genéticos intrínsecos y de factores extrínsecos, como la alimentación, el ejercicio físico, el consumo de sustancias nocivas, el estrés… De la fragilidad y el deterioro físico a lo largo de la vida. Las importantes diferencias de género, los hábitos de vida saludables (alimentación, ejercicio, amistades, estudio, actividades sociales…). La soledad no deseada. De cómo las ciudades amigables favorecen la integración de los mayores. La sostenibilidad del estado del bienestar. La inversión pública en residencias y sanidad. Personas centenarias nos cuentan sus experiencias personales. Esta exposición nos plantea el interrogante de qué es lo que buscamos: rejuvenecer o prolongar el envejecimiento con calidad de vida y dignidad. Pretende abrirnos los ojos para cambiar nuestra mirada: contemplar la vejez como un proceso vital de las personas y no como una enfermedad.

“A vivir que son 100 años” es una iniciativa de la Fundación General CSIC, que se inauguró el 1 de octubre de 2018 en Sevilla, y que ha viajado por distintos lugares de España (Vigo, Santiago de Compostela, Logroño, CIP Felipe VI…). De Valencia marchará a la Universidad de Elche.

Larga vida a esta exposición. Ojalá nos ayude a mejorar nuestros hábitos de vida, a mirar la vejez con otros ojos, a construirla desde la infancia, y a verla como un triunfo, y no como una derrota.