Hay palabras que suenan a insulto, aunque se limiten a describir lo obvio. Es lo que me pasa a mí con la palabra « sátrapa», me suena mal. Cuando escuché que Pedro Sánchez la había utilizado dirigiéndose a Putin, me sorprendió, y pensé: ¡Uy, la situación debe estar muy mal por esos lares cuando se recurre al diccionario! Pero parece ser que la palabra se ha quedado corta, porque el despecho del mandatario ruso es tan grande que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de recuperar a su ex. Y en esas anda. Sin embargo, y para su desgracia, no hay argumentario que sustente el subidón de testosterona del ex espía, por mucho que se rebusque en el pasado siempre cambiante de la historia. Justificar con eufemismos su empeño por devastar al país vecino, so pretexto de que este le quiere ser infiel, es una práctica ancestral que se llama « declaración de guerra», que muy poco tiene que ver con el significado de «operación militar», palabritas que el dictador esgrime a la menor oportunidad. Y así el relato que quiere construir se desvanece ante la realidad espeluznante de un país arrasado por las ínfulas de un demente.