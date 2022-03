Por fin llueve. No mucho, pero algo es algo. «Tota pedra fa paret». El cielo es de un blanco turbio insondable. El suelo, un espejo roto de tonos grises. Lluvia mansa, de la que se respira y te limpia el alma. Pocos parroquianos se echan a la calle. «Ha de llover…, pero no en fin de semana…» «Ha de llover por la noche y entre semana, y no mucho». Camino y procuro no pisar los charcos. Y ¿por qué no? De niño disfrutaba saltando en ellos camino de la escuela. La que no disfrutaba era mi santa madre. Cedo el paso a una mujer mayor (como yo) que sostiene un paraguas rojo y roto, y empuja el carro de la compra. Me da las gracias y me sonríe. Le doy los buenos días y le sonrío. Barrio de Nou Moles. Popular y populoso. Llueve, porque tiene que llover, y la ciudad cambia, se transforma, se limpia, resaltan y cambian sus colores, y siendo la misma, parece otra. Como enamorarnos de nuevo de nuestra pareja de siempre. Llueve en mi ciudad y cambio la mirada. La siento distinta, nueva, hermosa, fresca…, y, embelesado en su contemplación, meto los pies en un charco generoso. Madre si me vieras… Le voy a decir a Ribó que se pase por mi barrio, que aún queda mucho por hacer. Víctor Calvo Luna. VALÈNCIA.