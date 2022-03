La culpa es como esa compañera de piso que no te cae bien y con la que lamentas haberte mudado día sí y día también. No suele aparecer por casa, pero sus pertenencias ocupan todos los rincones de tu hogar y tiende a aparecer en los peores momentos. Justo cuando estás a punto de dormirte la escuchas sollozando en el sofá. ¿Te levantas y la consuelas? ¿O la dejas desahogarse? También te despierta muchas noches para recordarte que no lavaste los platos, aunque eres consciente de que deberías haberlo hecho y de que al haber dejado de hacerlo te hiciste más daño a ti. En momentos como ese te planteas proponerle que se mude a otro piso, que te deje en paz. Te planteas recordarle que los platos no los ensuciaste tú, fue otra persona, que tu no necesitas reparar el daño que otra persona causó. Sin embargo, sabes que en parte la culpa tiene razón, te han hecho daño a ti y tú deberías haber hecho algo para evitarlo. Deberías haber gritado y ahora te toca vivir con la culpa.

Muchas noches conversáis sobre ese preciso tema, ¿y si después de mí se lo hizo a otras? -le preguntas. Posiblemente sí - te responde la culpa. Y entonces estallas en llanto. La culpa no hace nada por ti, simplemente se queda a tu lado, te escucha llorar y no intenta paliar tu pena. En un momento de lucidez la culpa exclama que tu yo del pasado no te necesita, pero tu yo actual sí, y entonces, sus palabras golpean contra las paredes de tu corazón generando un eco. "Tu yo del pasado no te necesita, pero tu yo actual sí" repite tu mente. Si limpias el polvo ahora, a pesar de que lleves años escondiéndolo bajo la cama, la que se beneficiará serás tú. Si sanas tras años de trauma, la que encontrará la paz serás tú. Al final, cuando decides limpiar los platos y hablar del tema, la culpa se muda y te abandona. Que no dijeras nada cuando te pasó no te resta valor, no te hace merecer lo que te pasó. No fue culpa tuya, fue otra persona quien te hizo daño y es esa otra persona quien deberá vivir con la culpa, no tú. La culpa jamás debió ser tu compañera de piso. No obstante, solo tú puedes hacer que se marche y cuando lo haga, se mudará a tu piso un nuevo compañero. Cuando la culpa se vaya, llegará el perdón."