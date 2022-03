Paseo tranquilamente por un camino observando la belleza que desprenden los almendros en flor. La vida se abre paso.

Mi cuerpo, viejo y cansado necesita descansar, así que decido ir a la vieja taberna y sentarme en la terraza porque el interior está repleto. Elijo para comer medio menú, ya no necesito más. La tele está conectada y desde el exterior puedo ver y escuchar que se habla de la injusta invasión de Rusia a Ucrania; de la guerra, del dolor injustificado de las víctimas, y de las duras sanciones económicas que EEUU y Europa están aplicándole por ello. Quedo atento mientras me deleito con la estupenda comida.

Sorbo el café, conecto mi móvil y leo un tweet en el que un director de un periódico lanza el mismo mensaje que he visto en la pantalla. Dudo si responderle o no, al final me decanto por responder. Lo hago indicándole que la solución no es tan fácil ni tan rápida como cabe esperar puesto que, haciendo un buen uso de nuestra memoria, análisis, razonamiento y deducción, se debería tener en cuenta que Rusia ha lanzado ciberataques en distintos países y administraciones desde hace muchos años. Eso significa que dispone de infinidad de información en su poder; amén de tener muchos recursos naturales e imprescindibles que venden diariamente a Europa, y sin obviar todas las posesiones en criptomonedas que amasan.

No obtengo respuesta. Tal vez soy muy mayor ya para meterme en este berenjenal. Mi experiencia en combate fue muy diferente. Eran otros tiempos y mis enemigos eran tangibles.

Pido un segundo café mientras leo algunos tweets y titulares de periódicos publicados en las redes sociales.

Me pregunto cómo puede una persona como yo demostrar que, bajo el pretexto de esa injusta y aterradora invasión, hay otra guerra invisible y devastadora en marcha.

El pueblo debe saber que somos títeres de unos pocos y que, si nos controlan socialmente, nos suprimen nuestro sentido crítico. Como siempre.

Recientemente hemos atravesado una grave pandemia, y para paliar los graves efectos económicos, los bancos centrales y federales se pusieron a imprimir billetes con tal magnitud y descontrol que he tenido la sensación de ser uno de los protagonistas de “La Casa de Papel”.

Las consecuencias de estas decisiones no han tardado en llegar: la inflación se dispara y es un hecho imparable. Esto nos saldrá muy caro.

Ahora Rusia, el maldito agresor, era quien dominaba el dólar puesto que era dueña de muchísima de esta moneda e inundó Europa con ella. Tras las sanciones ya no lo hace y eso repercute en el encarecimiento del dólar y la depreciación del euro. La moneda americana, mediante intercambios internacionales, pasa de manos de los rusos a manos de sus vecinos, los chinos.

Observo la jugada y pienso ¿cómo no lo pudieron adivinar los gobiernos?

Me tomo el último trozo de tarta de queso. Está deliciosa. Observo que Pepe ha limpiado todas las mesas ya. Miro el reloj, me levanto, le pago y me dispongo a salir no sin antes echar un último vistazo al debate que se está emitiendo en un programa de televisión repleto de comentaristas y expertos en la materia. Sonrío, me despido del mesonero dejándole una propina y me voy.

Tomo otro camino porque quiero acercarme al río. El cielo está despejado. Llego a mi destino y me siento apoyando mi maltrecha espalda en un noble sauce a orillas del riachuelo. Conecto mi móvil y continúan entrando mensajes repitiendo lo mismo.

Leo algunos y pienso si solamente yo, un viejo peatón de la vida, me doy cuenta que las criptomonedas cambiaron las reglas del juego desde que se crearon. Mientras todos están tirando de economía clásica diciendo que Rusia se está empobreciendo por las sanciones económicas impuestas, no caen en la cuenta que muchos rusos, no todos, se están enriqueciendo por el valor en alza de las “criptos” porque son un valor de refugio.

Hay expertos que piden una regulación de este mercado también, pero lo que en realidad se quiere decir es: control. Esto es inviable y económicamente imposible.

Otros, tal vez un poco más realistas, dicen que si se regulan las “criptos” la misma Ucrania puede sufrir porque se están haciendo muchas donaciones a través de ese sistema.

Dejo de leer porque no veo a nadie, de ningún estamento, capaz de dar en una solución justa y rápida. Sé que no es fácil. Pienso en el sufrimiento de las víctimas y del pueblo ucraniano y se me hace un nudo en la garganta. Me recuerda mi lejano y amargo tiempo de injusta guerra.

El mundo y la forma de vida en general ha cambiado mucho en estos últimos años, pero la tiranía, el cinismo, el ansia imperialista y de poder de unos pocos, nos hace temblar al resto. Se repite la historia.

Me dirijo al colegio para recoger a mi biznieto. Lo miro y pido que todo por lo que luché durante mi juventud: libertad, derechos humanos, igualdad, etc., no lo estropee ningún estúpido mandatario, régimen o estado alguno.

Me mira y sonríe cuando me ve. Le doy un beso, le abrazo y se extraña. Simplemente le digo que le quiero y caminamos dirección a su casa.

Casi en el destino suena un timbre de mi móvil. Me detengo y leo el mensaje que proviene del director del periódico digital:

Estimado señor, leí su mensaje y me quedé asombrado con los detalles precisos que explicaba. ¿Le gustaría acudir a un debate en un programa de televisión que se emite por las tardes? Sería un placer contar con su opinión y experiencia.

Le contesto: Agradecido por su invitación, pero debo declinarla. Yo soy un mero inocente espectador de la vida que escucha, analiza y toma decisiones. Si muchos de los jefes de estado, responsables políticos, expertos, etc. hicieran lo mismo antes de tomar ninguna decisión, el mundo sería muy distinto. Un humilde Peatón de la Vida.