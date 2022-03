Siempre me he sentido bien entre mujeres. Puede que alguien piense que se debe a mi personalidad extrovertida y sociable. Creo que esa circunstancia ha influido muy poco.

He convivido desde que naci con ellas; madre, hermanas, amigas, compañeras; y he aprendido algo de su ternura, esfuerzo y capacidad de sacrificio. Siempre me he sentido querido, valorado e integrado. Como pez en el agua.

Las mujeres no presumen de sus éxitos. Se apoyan entre si. Las mujeres se quejan pero actúan y cambian. Las mujeres se superan, mejoran y se imponen por su inteligencia, constancia y trabajo. Las mujeres redoblan esfuerzos para demostrar su valía.

Siempre he disfrutado de su conversación, sentido del humor, compañía y amor incondicional.

Nunca me atreveré a juzgar a nadie, y menos a las mujeres. Gracias por todo lo que me habéis enseñado, y por esa solidaridad y sensibilidad que me habéis contagiado. Gracias por equilibrar la balanza humana del amor y el altruismo. Gracias por no odiar como los hombres. Gracias por mi lado femenino. Gracias por darme la vida y por darle sentido.

Perdón en nombre de lo que me queda de "hombre".