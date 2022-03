Al parecer la nueva ley de educación permite pasar de curso con más de una asignatura suspendida. Esto significa que pasar de curso va dependiendo cada vez menos de tus calificaciones, y más de la decisión del profesorado, ya que si antes un profesor veía que te esforzaste pero la media no te daba por un mínimo te podía aprobar. Pero esto de que si pasas o no pasas de curso depende cada vez menos de las calificaciones no es positivo, ya que es importante que llegues a los conocimientos mínimos de cualquier asignatura. Una cosa que sería positiva es la de fomentar el esfuerzo de distintas maneras como por ejemplo complementar una asignatura suspendida con trabajo y esfuerzo. Porque, si hablamos de justicia, ¿les parece justo que tengan el mismo premio los que se han esforzado y han conseguido los conocimientos necesarios y los que no lo han alcanzado? Guillermo Ortega Martínez. VALÈNCIA.