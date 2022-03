Todos unidos, cuando digo unidos, me refiero a los partidos políticos, "pero todos", da igual las ideas políticas. ¿Qué podemos hacer con los exiliados y emigrantes?¿Qué hacemos con la España vaciada?Tenemos una ocasión "maravillosa". Llevarlos a los pueblos vaciados. ¿Qué me decís?. Hay casas, tierras que están en barbecho y no dan nada, están muertas, no hay colegios, ni médicos, ni servicio en las Iglesias. Los que vienen y los acogemos pueden hacer mucho; los profesores dar clase a los niños, los médicos y enfermeros dar servicio, los economistas llevar la Economía. y montar bancos; los de la construcción arreglar las casas de los pueblos y también construir otras. Servicios: Muchos vendrán. Fontaneros, agricultores, modistos/as. Se pueden montar naves para hacer patrones y coser para la empresa "Zara" u otras empresas e industrias. Harán falta profesionales para la construcción y hacer edificios.

Los empresarios estarán muy contentos, pues habrá colocaciones por doquier para completar los edificios. También pienso que por qué no se pueden hacer pantanos, que hacen falta para guardar el agua y no tirarla al mar, que es un desperdicio. Los sacerdotes ahora están con Ucrania para fortalecerlos y ayudarles pero después cuando ya esté todo destruido, podrán venir a los pueblos vaciados con nuestros hermanos exiliados e imigrantes, y los que queden en sus pueblos. Todo esto es "humanidad", ayudándonos unos a otros. Es muy fácil plantear esto, pero si los políticos, empezando por los alcaldes en sus respectivas autonomías y después por el Gobierno, pienso que sería una buena idea y seguro que la Comunidad Europea nos ayudaría económicamente con muchos euros, y tendríamos una España más fuerte y menos vaciada.