Y yo, equivocado de mí, creía lo que pensaba y estaba totalmente convencido que en la actualidad los machismos no se daban ya.

Hasta que una tarde, envuelto en las dudas propias de mi profesión, profesor de Filosofía, ojeando un libro vi algo que ya sabía pero que tomé conciencia y me pregunté: "claro, para una mujer-adolescente que va a clase de ESO o Bachiller, dando Filosofía o Historia, le puede causar cierta repercusión en el subconsciente e inculcar unos modos, medidas y concepciones equívocos, por la no aparición de ninguna, o un tanto por ciento bajísimo, de mujeres importantes, tanto en acontecimientos como en pensamientos".

Esto sí que requiere una acción directa y no sentimental, melancólica, política o rencorosa. Hay que hacer un cambio en la temática y organización de la educación española, al menos en aquellas dos asignaturas, para introducir mujeres, de forma merecida y pedagógica por que las mujeres actuales, no paguen errores del pasado.

En la estupenda, la llamada generación del 27, yo nunca estudié a ninguna mujer. Pero dentro de mi ignorancia escuche el otro día que, sí que las hubo, magníficas poetisas, pero que no fueron escuchadas, no fueron leídas por el pueblo, bajo la represión subliminar social e ideológica.

Entonces escuché por fin, una medida hacia la igualdad de sexos, sin que la medida me oliera rancia, vengativa e impositiva.

Iban a realizar un ciclo en el teatro (uno conocido de Valencia), unas conferencias, sesiones, lecturas y demás, exponiendo, dando a conocer y manifestando el arte, la escritura, la poesía, que estas grandes poetisas que fueron eliminadas por su sexo. Iré. Necesito salir del error dado por el desconocimiento.

Estudiemos las científicas, filosofas y mecenas mujeres de la antigüedad que no conocimos por la diferencia física que entonces era definitiva.

En el estado natural no somos machistas, lo único que existe es la fuerza física y la división de actos, acciones y figuras en la naturaleza. Pero ya no somos Astrolopitecus Aferensis, seamos Homos sapiens sapiens. Los machismos tienen una dimensión de primitivos cavernícolas enormes, y los hembrismos, también.

Siempre me he considerado como un hombre renacentista, abierto a la cultura, arte, la libertad mental y la creatividad, pero algunos comentarios de algunas mujeres en la actualidad, siento que, me devuelven a las cuevas de la prehistoria.

No insultemos ni despreciemos. Trabajemos para sacar a las mujeres de la oscuridad de la historia y descubramos sus obras y conocimientos.

Los hombres actuales, al menos en mi caso, nos sentimos despreciados y avergonzados como hombres al hacer generalizaciones despectivas sobre hechos y acciones que no lo hicimos nuestra generación ya.

Que tratemos de sacar todos los conocimientos y arte de las mujeres, escondido por los errores y abusos de la antigüedad, buscando la igualdad, pero, no hagan política con esta temática, que consigue deformar la polémica. La política es la enfermedad y el cáncer de la actualidad.