- Es sin duda, la mejor manera de llegar al pueblo y que éste se le subiera a las barbas a Putin – comento suavemente Alberta

- Si, sí, Alberta, dijo Antonio, me parece brutal y efectivo este camino, es decir, buscar incomodidades colectivas que les hagan entender el grosor de los actos del paranoico que les gobierna. Y ¿qué mejor manera de que el pueblo actúe y entienda el problema que sacándolos de toda vía internacional de deportes del mundo y que tengan que hacer, por ejemplo, la Champions entre ellos y Mongolia?Era tarde y el sol se había dado a la fuga. Jesús había encendido las luces que, y como una procesión en Pascua, recorrían toda la barra. Les estaba sirviendo refrescos. En esto, mientras la daba el primer sorbo a su tónica, Andrés dijo.

- Los únicos que pueden hacer un cambio efectivo y real, es el pueblo. Sin la actuación de éste, el sufrimiento puede ser máximo pudiendo llagar hasta una guerra mundial. Debe de ser el propio pueblo ruso, que en un acto de revolución, como Gandhi, negativa, sin acción, sin producción de violencia, estorbando el funcionamiento total. Tendrían que aguantar las locuras del payaso paranoico, però sería la única solución.

- Les han quitado finales de fútbol, sedes de atletismo, y más, en un país sin información correcta, y con esto, nos podemos encontrar con un pueblo que empieza a sentir directamente la guerra. Que ya no es solo disparos lejanos que no solo no oyen, además, por el periódico Prazda, les les da el tono y silbido que les conviene.

Jesús recorría el espacio interior de la barra ya algo cansado. Tenía 61 años y aunque se mantenía muy bien, ya lo notaba y despacito se acercó y les pregunto

- ¿ustedes creen que el pueblo ruso es inocente?, ¿se están lavando las manos, como Poncio Pilato?, «Putin manda, no hay más»

- Yo creo que sí, es inocente – afirmó Alberta con potencia. El otro día vi un vídeo en el cual, un sujeto ucraniano iba observando y gritando a 17 helicópteros que venían bordeando la costa. Sonaron los disparos y dos de los 17 fueron derivados...el qué estaba grabando, comenzó a chillar y a gritar, de alegría y odio «dos perros menos quedan por morir» ...y yo leo y digo «¿tú sabes que uno de los que habéis derribado era un joven ruso de 25 años que tenía que mantener a su familia, mujer y tres hijos, trabajando en el ejército y que no sabía muy bien que hacia allí?¿es su culpa, es un «perro» ?, no, yo creo que no.

- Aquí - añadió Alberta, entramos en un problema...medidas del compromiso, obediencia, unidad, personalidad, responsabilidad...es una temática muy grande, hasta que punto has o no de coger el helicóptero hacia un acto de guerra y situaciones similares en nombre de la defensa de tu país. Cuestiones de conciencia no más, y equivocado quien no lo piense.

Antonio, saliendo de la pequeña cortina, marrón escura y elegante pues había huido al servicio y se había perdido estas últimas consecuencias de las palabras, con lo que volvió al principio obviando la primera conversación.

- Los Rusos como Gandhi pudo con los ingleses, que sepan lo que el monstruo hace. Que ante la falta de fútbol y de baloncesto, sin la información defectuosa e interesada de la dictadura y mafia comunista, fuesen conscientes por el pueblo, de la dimensión mundial del asunto. Que se lancen a la calle, pidiendo la vuelta del Spartak de Moscú en el futbol o del CSKA de Moscú en baloncesto y que colapsen todas las entradas en Moscú, pacíficamente e impiden que ningún producto entre allí. Los atletas se irán a San Petersburgo – Que el pueblo manifieste y haga una revolución contra Putin pero no-violenta. Para que el pueblo coja conciencia, quizás sea el camino, las sanciones deportivas.

- uufff, que simplón y que vulgar suena este arreglo. Sí, estoy de acuerdo contigo, però me resulta muy triste la solución – dijo suavizando la voz Alberta.

Jesús seguía allí, estaba todo limpio y ordenado, había medio bajado la persiana y allí continuaba, con mucha paz y tranquilidad escuchándolos, a lo que añadió.

- Sabéis, solo a los deportistas, tanto rusos como ucranianos, los estoy viendo reaccionar con unidad y responsabilidad. Un canto unánime a favor de la paz y libertad, una unión entre deportistas rusos, bielorrusos y ucranianos, se observa un movimiento civilizado de lucha contra la guerra que por la influencia que tendrán el pueblo pueden ser muy efectivas, sus palabras y su actitud. O el pueblo actúa o no hay solución.

Aquel día El Café cerró tarde, todo estaba ya limpio, y los amigos-clientes continuaban allí. Y siguieron hablando hasta que creyeron, con fe y solvencia, haber solucionado la situación con la postura correcta. La temática no era fácil a nivel humano, però era interesante construir razonamientos explicativos y buscar soluciones