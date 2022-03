Es cierto que todos incurrimos en contradicciones y que la coherencia que todos creemos tener, a veces hace aguas, pero cuando la contradicción es el eje de nuestro pensamiento, la incoherencia acampa a sus anchas sin límite ni concierto. Esto es lo que les ha pasado a los tertulianos del nuevo programa de Mamen Mendizábal. Elegidos por tener aparentemente fuertes convicciones, hemos visto en directo como estas se quebraban en 100.000 pedazos al primer envite. Escuchar hablar de convivencia a quien ha pretendido partir a su pueblo en dos, al más puro estilo salomónico, no tiene desperdicio. Escuchar a quien representa la indefinición de género, que la Iglesia rechaza sin ningún tipo de contemplaciones, relativizar los casos de pederastia de dicha institución, provoca cierta náusea. Escuchar a una supuesta socialista argumentar que no hay datos que refrenden que sea en el seno de la Iglesia donde más casos de pederastia ha habido, alegando que hay otros muchos senos agresores, es repugnante. No escuchar a un activista de izquierdas, rebatir con contundencia semejante batiburrillo mental, es de traca. Sin duda, todos ellos adolecen de lo que presumen, como sentencia el refranero español, y poco entiende el demócrata de democracia, el tolerante, de tolerancia, la socialista de socialismo y el activista de plantarle cara a la indecencia cuando está se sienta en su misma mesa.