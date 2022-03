Putin, intolerable és/ el que estàs fent,/ la guerra que has originat/ és misèria total,/ Ucraïna culpable de res/ és/ i no sé si saps/ que aquesta guerra preocupant/ es podria internacionalitzar/ i fins i tot arribar/ de forma trista total/ a ser la 3a Guerra Mundial,/ i jo com a profe de Socials/ al meu alumnat/ he preguntat/ què passaria realment/ si aquesta guerra es fa mundial./ Ah, i després si de cas/ d’aquesta guerra mundial/ quin número tindria/ la següent guerra mundial?/ La 4a m’han dit,/ no, no, jo he insistit/ la 4a Guerra Mundial/ mai no començarà/ perquè la tercera intolerant/ tan destructiva serà/ que tristament acabarà/ amb el nostre planeta estimat./ Fora per sempre ja/ totes les guerres del Sistema Solar/ i fora Putin ja/ de la Via Làctia total/ i visca la vida en llibertat/ sense cap guerra ja, ja, ja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Emili Olmos i Pasqual. VALÈNCIA.