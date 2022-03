Con la situación actual en Ucrania y todo lo que está sucediendo en el mundo me da la sensación que vivimos en un mundo totalmente marciano en el que los intereses individuales prevalecen sobre los colectivos, donde la lucha de egos es más importante que cualquier otra cosa y donde el poder, una cualidad tan subjetiva y tan poco definible, tiene más valor que la vida.

La posición de poder que nosotros, los europeos y los ciudadanos blancos de países occidentales, tenemos respecto a los demás países es sorprendente. La crisis de refugiados y el éxodo masivo de ucranianos hacia países europeos por causa de la guerra nos ha hecho despertar de nuestra pasividad porque es una situación que nos toca muy de cerca y que nos afecta directamente. Tanto es así que el terror por el inicio de una tercera guerra mundial nos tiene acongojados y expectantes de lo que pueda suceder, rezando al cielo y la tierra para que no suceda lo peor.

Pero lo peor no termina aquí. Con los refugiados ucranianos queda clara la posición de nuestra sociedad. Es obvio que es increíblemente positivo ayudar a los refugiados ucranianos y se ve nuestra capacidad de involucrarnos en ayudar a los necesitados, pero solo cuando queremos o, más concretamente, cuando nos vemos reflejados en esas víctimas. Vivimos en una sociedad en la que cada uno antepone sus intereses y en la que, me atrevería a decir, prevalece la humanidad selectiva. En otras palabras, solo mostramos humanidad hacia lo que nosotros creemos que la merece. No hay cosa más aterradora que un humano sin humanidad.

¿Cuántos inmigrantes arriesgan sus vidas cada día intentando pasar la frontera de Melilla? ¿Cuántas vidas se han perdido en alta mar por venir enlatados en pateras?

¿Alguna vez se os ha pasado por la cabeza qué sucedería si los que saltan la frontera o los que vienen en patera fueran blancos? ¿Les ofreceríamos ayuda quizás o los trataríamos diferente? ¿Qué sucedería si los ucranianos que hoy en día se ven forzados a abandonar su país fueran africanos o iraníes? ¿Estaríamos ofreciendo la ayuda que les estamos ofreciendo ahora?

Todas esas personas que mueren en las pateras, que cada día arriesgan su vida por cruzar una frontera, que se ponen en peligro porque la muerte les sigue de cerca y la alternativa no es mucho mejor, todos ellos huyen de lo mismo que los ucranianos. Todos huyen de guerras, de hambrunas y de situaciones inhumanas. ¿Por qué tenemos menos humanidad hacia personas que sufren igual que todos, independientemente del tono de piel, de los rasgos faciales o del origen?

Vivimos en una sociedad que promueve la humanidad selectiva y los intereses, con prejuicios e ideas preconcebidas muy enraizadas en nuestra historia. Pero todos sufrimos igual. Todos somos humanos y todos huimos de lo mismo. Hoy les toca a ellos. ¿Qué pasará cuando te toque a ti?