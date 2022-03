Apenas acababa, no mucho, de abrir las puertas de El Café a los clientes. Era invierno y a las 7 del matí apenas había luz en la calle. La espuma del café, más oscura se apreciaba. Se colocaron al final de la barra y comenzaron a hablar.

· Y decidieron, en un ejercicio de, máxima generosidad, dar a los Ucranianos «toda aquella ropa que les sobraba o no les valía para nada, montando un tren para su trasporte», es la hipocresía al cuadrado – dijo Antonio - llegué a escuchar palabras tales como “hay que dar esos calcetines viejos que no utilizamos...hay muchos calzoncillos y calcetines abandonados”. ¡qué bellos que somos!, ¡cuanta ropa usada que les damos!

· Y seguro que se quedaron muy tranquilos y tranquilas al dar lo «lo que no utilizan “a los pobres”»....la máxima hipocresía que se suele dar en el mundo occidental, desde nuestra casita calentitos, nos dedicaremos a sufrir por ellos y a darles calcetines usados. ¡Siéntete orgulloso al depositar un esfuerzo en el bien de los demás no en dar lo que te sobra!, me decía el sabio de la caverna....Esto que hacen es como dar la exoesqueleto de las gambas para el almuerzo de los pobres. – añadió Alberta, con burla y desprecio.

· Es igual, el esfuerzo el mínimo, y la publicidad máxima , el gran espectáculo humanitario, el sentimiento de solidaridad, benevolencia y vehemencia en la ayuda...ahí está, necesitamos hacer estas microacciones impulsivas, cuando todos los días del año, en cualquier lugar del mundo, te encuentras gente en las mismas condiciones – postulo Andrés.

· Bueno – como posdata, siguió Alberta - y además, y sino, se gastan el dinero de los demás, de nuestros impuestos, los políticos- con motivos propagandísticos destinando millones de la generalidad a ayudar a los Ucranianos - ¿estaba ya ese dinero?… aquí hay motivos para invertirlos con gente en su misma situación de pobreza y ayuda a algunos igual más necesitados durmiendo bajo los puentes. «es el momento de ayudarlos, gastarnos el dinero en Ucrania...necesitamos publicidad...»

· ¿hablas de esa desviación de 3’5mll de euros que la generalitat han mandado? - pregunto Jesús.

· Sí, siempre actúan, dan o quieren, cuando hay una cámara o noticia importante – le dijo Andrés, ninguno pensó en ningún momento el construir casitas de madera pequeñas para tener un lugar donde viviesen todos los “sin calcetines” y sin techo de Valencia, que bien pronto que les podrían haber dado cobijo ya, teniendo esos 3'5 mll euros disponibles.

Era al punto de la mañana. La cafetera aun estaba alcanzando la temperatura que a Jesús le gustaba. El café era bueno, muy bueno, elegido y seleccionado cuidadosamente por él. Ganaba menos que en otros bares por la relación del precio-calidad. Precio parecido, pero mas calidad y coste en el producto eran menos beneficios. Pero, no nos engañemos, el supo ganarse, entonces, los clientes fijos.

o Parece ser que en España o en el mundo, no hay gente que viva o tenga las mismas condiciones que los Ucranianos...pues sí, y esto lo olvidemos, esto se da con normalidad. Tenemos un solidaridad selectiva y propia de ciertos asuntos y momentos. ¿Vale más el sufrimiento de la madre de un niño en Ucrania que los llantos de la madre de un niño que por desnutrición de muere en Etiopía? – continuaba Alberta, mientras movía el dedo acusativo, riéndose de manera irónica, de lo que consideraba la máxima hipocresía.

o Bueno – intervino Jesús desde la botella de anís que estaba inclinada sobre el poleo- debéis de tener en cuenta que el impacto informativo haya tenido una directa influencia en el acto y la acción del pueblo. Todos los días con noticias y narrándonos el sufrimiento del pueblo.

o Cuantos monstruos como Putin hay en el mundo, pero con esto de que dicen que es en Europa, imagino por los montes Urales no más, y por que tiene bombas atómicas, se ve un monstruo, que no es más que uno más – apunto Alberta moviendo las manos y abriendo los ojos.

o Mirar – dijo Andrés -, claramente es una acción admirable, con esfuerzo y sacrificio, coger tu coche y traerte a un refugiado Ucraniano, pero y esto os lo aseguro, la misma acción la hubieran tenido que hacer y conocer solo en privado e individualmente, y ya veríamos lo que cada una hubiéramos hecho. El espectáculo nos da fuerzas, nos anima, nos solidariza y nos hace actuar. Pocos, en silencia y si ningún elemento mediático, se irían a Etiopía a rescatar y cuidar a un niño flamélico y moribundo.

La temática era triste y todos abandonaron El café algo calladitos y cabizbajos. A los cuatro les hacia daño saber que se estaban matando e indecisos se encontraban ante lo que consideraban la imposibilidad de un enfrentamiento entre la OTAN y RUSIA, que sería una guerra atómica mundial. Claro, si, era una posibilidad, pero absolutamente inconcebible. Todo el ente psicológico de cada uno, se lo impedía creer.