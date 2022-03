Hemos de felicitarnos en Valencia por tener una Universitat de Valencia con medio milenio de historia y de alumnado y profesorado que la ha hecho posible siendo el alma mater de todos los miembros de la comunidad universitaria y que camina hacia un futuro integrada en nuestra sociedad y al compás de la misma. He de confesarlo, soy una enamorada de la Universitat de Valencia y toda su historia y aciertos y también de la comunidad universitaria en su conjunto. La conocí muy joven, estudiando Derecho, pero no tengo arraigo legal en mi familia y no iba a ejercer y me dejé la carrera, con la permanencia aprobada para poder en mi vida acabarla. Elegí historia del arte por mi arraigo cultural en la familia y mi amor a los libros y a la Universitat de Valencia y todo el mundo “quiso darme el sorpaso con un boicot a mis estudios” con todos los medios posibles y acciones de todo tipo de colectivos contra mí, pero ha sido querer darme el sorpaso a todo lo que soy y represento, la defensa de la democracia en todo lo que hago, ser una demócrata y defender la democracia para todos y en todos los lugares donde me hallo, y los derechos humanos, civiles y constitucionales y la ley para todos igual.

Lo aprendí de la Universitat de Valencia y mis estudios de Derecho, hacer una sociedad mejor y más libre para todos, defender la dignidad de la persona y sus derechos y también obligaciones y me ayuda la Universitat de Valencia en mis estudios de arte, como a todos, perdonando mis fallos y ayudándome en mis dificultades, que son muchas. Yo no estudio con las mismas condiciones de estudio que el resto de los estudiantes, pero tengo claro mi amor a la Universitat de Valencia y su importancia en nuestra sociedad, y llevo con mucho orgullo su emblema en mis sudaderas y cartera y bolsas y carnet. Soy una universitaria y gracias a la Universitat de Valencia, Valencia tiene historia, brilla en el ámbito universitario nacional e internacional y tengo estudios, aunque por acabar. Pido respeto a nuestra sociedad universitaria y a nuestra sociedad política y colectivos de todo tipo, sociales, institucionales y religiosos “para la Universitat de Valencia y sus alumnados y profesorados titulares y cátedra consolidada de toda su historia y a los buenos que no son titulares, los mejores docentes y personas que imparten la docencia en ella a lo largo de toda su historia, también para su personal y edificios”. Quiero acabar el texto felicitando a quien tanto me da, mi universidad, la Universitat de Valencia, que no debe de estar empañada por colectivos de ningún tipo, y debe proseguir su historia de éxitos, más allá de las dificultades y de los peligros que le acechan y también de las excesivas tasas académicas que ahogan a las familias y estudiantes y las propias dificultades de la actualidad, la pandemia, y la sociedad, complicada y moderna, con muchas dificultades también y con muchos peligros. Quiero acabar mis dos carreras con todos mis derechos sin vulnerar, sin peligros y con libertad y alegría y eso me lo tenéis que dar la sociedad. No soy la peor alumna de la Universitat de Valencia, sí la que más la ama, porque no dejar estudiar es “robar” a nuestra sociedad de un profesional, a los padres el dinero y ponerla en peligro es poner en peligro la democracia en nuestro país, la cultura, la educación y la historia, el progreso y el futuro, no solo de Valencia, sino de la Comunidad Valenciana y de nuestro país también. Larga vida a la Universitat de Valencia y una larga vida juntos siempre en mi corazón.