Vull contar-vos una història que barreja vells records viscuts en algunes de les moltes sales de cinema de fa cinquanta anys que hi havia al barri de Ruzafa: «Una refrescant brisa sacseja la meua cara, els meus records em retrotreuen a les pel·lícules dels anys 60, en què els protagonistes circulen amb un esplèndid descapotable per carreteres serpentejants amb bells paisatges o per estrets carrerons d’una romàntica ciutat europea. El cas és que transite pels carrers del barri de Russafa i ostres, em palpe la cara i sorpresa descobreix que he eixit al carrer sense protecció, m’he deixat la màscareta al penjador!» Carlos López Beltrán. VALÈNCIA.