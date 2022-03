He vuelto a escuchar la respuesta que la presidenta madrileña dio a las mujeres que representan a algunos de los partidos que son la oposición a su gobierno, y me he preguntado cómo es posible que un personaje así ostente un cargo tan digno. Palo de pijas - les espetó, a modo de insulto raro. Evidentemente las urnas han contribuido a endiosar a la reina de corazones que aprovecha cualquier oportunidad para denostar todo aquello que tenga que ver con la lucha de las mujeres por la igualdad, parapetándose tras un concepto de la libertad que sólo ella entiende. Y su deseo por embarrar la palabra es tal que no le ha importado tirarse al monte y ha propuesto que destinen el presupuesto de Igualdad a otros menesteres porque para tal fin es un derroche. Hacer antónimos dos términos que no lo son le ha sido útil hasta ahora, gracias a la tendencia que tenemos en la actualidad a hacer de todo una dicotomía, pero esta estrategia puede jugarle una mala pasada, no sólo porque se le puede romper de tanto usarla, como le pasó a la Jurado con el amor, sino también porque el personal puede acabar dándose cuenta de lo que de verdad esconde: su mediocridad. Así que tiene dos opciones si no quiere que la destronen, o se compra un diccionario de sinónimos y antónimos que no le vendría nada mal, o se busca un buen psicólogo que le pueda echar una manita. Mientras tanto que se entretenga cortando cabezas que es lo suyo.