Las crónicas cuentan que en Valencia solo se ha interrumpido la fiesta de las Fallas en seis ocasiones. En 1886 cuando los falleros se negaron a plantarlas por las tasas abusivas (60 pesetas). En 1896 por la declaración de la Guerra de Cuba. En 1937, 1938 y 1939 por la Guerra Civil Española. Y en 2020 por la pandemia del coronavirus. En 2021 se celebraron a destiempo, en el mes de septiembre. Y en 2022 hemos vuelto a la normalidad, y las hemos plantado en el tradicional mes de marzo.

Lo que no se está cumpliendo es la normalidad climatológica, y el viento y la lluvia zarandean de nuevo nuestro ánimo maltrecho. No es la primera vez que las fiestas josefinas sufren el acoso de la naturaleza, y, a pesar de ello, nunca ha sido causa suficiente para no celebrar la fiesta.

Y es que las causas naturales, aunque sean azarosas e incontrolables nunca han podido doblegar el espíritu festivo de los valencianos. Mientras que las causas humanas que solo dependen de la razón, el diálogo y el consenso han sido las únicas (excepto el covid) que han truncado nuestras fallas en seis ocasiones.

Creo que estos hechos históricos, unidos a los ecos de la cruel guerra que está sufriendo Ucrania, deberían hacernos reflexionar sobre la destructiva condición humana. El filósofo Thomas Hobbes sigue estando vigente; y también los lobos.