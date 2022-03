La violència cap a la dona sembla no tindre límits. Ni tan sols quan la figura de la dona es representa, de manera pura i sense cap ofensa a simple vista, mitjançant una falla. I fou la Falla Lepanto - Guillem de Castro a València, la que es va "atrevir" a mostrar a una dona nua, obra de l'artista Anna Ruiz. El matí del dia 17 de març observàrem, bocabadats i indignats a parts iguals, com uns vàndals havien destrossat la part del ninot que corresponia al baix ventre i la vagina. No es tracta d'un acte vandàlic qualsevol. S'ha atacat precisament una part del cos de la figura fallera concreta, de nit i sense públic. Un acte de covards i retrògrads, ofesos per veure el cos nu, sense censura, d'una dona.

La violència i repudia que aquest acte representa contra la dona, dóna por. I és que la situació política actual ens està posant difícil la lluita per la igualtat entre home i dona. Continuen havent polítics que critiquen el 8M, que neguen l'existència de la violència masclista, unions polítiques que eliminaran el reconeixement de la violència de gènere, que estan instaurant la normalitat en el maltractament a la dona. L'altre dia llegia horroritzat un tweet d'una professora d'institut que comentava que una de les seues alumnes de 15 anys estava trista perquè el nuvi l'havia deixat per "fer-se respectar". Eixe respecte al que l'adolescent al·ludia era el de no tindre relacions sexuals i, per això el xic li pegava. L'horripilant és que les amigues recolzaven la idea de que li pegava perquè l'estimava. Eixe és el futur que ens espera si no tallem d'arrel la recessió vertiginosa que la societat espanyola està realitzant en els drets de la dona, en la igualtat real i efectiva i, sobretot, en la violència masclista que en 2021 es saldà amb 43 dones assassinades a mans de les seues parelles. Denunciem i lluitem entre totes i tots. La Falla Lepanto - Guillem de Castro ha escenificat, involuntàriament, una realitat social esgarrifosa. Aturem-la o estarem perduts.