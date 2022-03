Es 17 de marzo, miércoles por la mañana. Llueve y hace viento, no importa, me preparo con paraguas e impermeable para ver algunas fallas. Me gusta el día, parece otoño y habrá poca gente. Son las 8:30 y salgo por la puerta. Desde el Ensanche me dirijo hacia el Carmen y me digo si no habré sido demasiado atrevida, el impermeable ya no da mucho de sí y el paraguas ha hecho algún ademán de darse la vuelta hacia casa. Paro en un bar y mientras me recupero con un buen cortado y un pincho de tortilla viene un amigo. Juntos recorremos varias fallas con tranquilidad, comentarios, fotos, opiniones, hay alegría. Todo se acaba al llegar a la Falla Lepanto-Guillem de Castro. Allí siento que me violan. Al único ninot de la falla, una mujer grande y joven con las piernas abiertas, le han destruido la parte de los genitales por la noche. Queda allí un hueco roto, una brecha lastimosa, una herida que ya arrastramos demasiados siglos, un hedor a envidia, a miedo, un hedor que ya no se aguanta. Siento rabia en esa mañana que era festiva y de pronto comprendo el paraguas verde que acababa de ver tirado y roto en un paso de cebra. Nos quieren quitar la esperanza. Pero no, ya no aguantamos más aquelarres. El ninot violado sólo nos da más fuerza para seguir. Un paso detrás de otro. Sin parar. Así iremos, sin parar.