Iba a ser mi peor aniversario: siete años, y languidecía en cama por el sarampión. La bombilla envuelta con un trapo rojo, y yo, incomodo, solitario y aburrido. Mi madre era la única que entraba a darme ánimos y a consolarme. El eco de los petardos me llegaba como lamentos de mi decepción. Aquel año debía resignarme y quedarme en casa. "No sufras, hijo, tendrás más años que cuentas de rosario para disfrutarlas", me decía mi madre. Y entonces oí su voz: era mi buen amigo y vecino Florencio, varios años mayor que yo. Me saludo efusivamente con su contagiosa y espontánea sonrisa y me tendió la mano con un papel. Lo cogí y descubrí el dibujó coloreado de una falla. “Es la de nuestro barrio”, me dijo orgulloso. “Para que puedas verla y no te la pierdas”.

No conservo el dibujo, y mi amigo, inteligente y estudioso, ya no está; se lo llevó un cáncer en sus fértiles cuarenta años. Pero recuerdo vivamente que aquel monumento de cartón lo coronaba un gran saco de dinero a rebosar, y sobre él un hombre rico, orondo, con levita negra, y tocado con sombrero de copa. Desde entonces he vivido y disfrutado muchas Fallas y cumpleaños, tal y como auguró mi madre, pero el dibujo de mi añorado colega sigue muy vivo en mí, tanto como la vigencia de la denuncia social de aquella falla. Este año, 2022, dibujaré con primor mi falla en honor de mi buen amigo Florencio e intentaré imitar su ingenua y contagiosa sonrisa.