Estoy orgulloso de decir que voy al psicólogo, cosa que a muchos les parecerá increíble pero que por suerte a muchos otros les parecerá normal, y es que hoy en día la gente está empezando a entender la importancia de la salud mental. Sin salud mental no hay salud física, y ahora más que nunca puedo afirmar la veracidad de esta frase.

Digo que estoy orgulloso de ir a terapia porque admitir que tienes problemas y reconocer tus errores y tus defectos es de valientes. Todos tenemos problemas, pero solo los más fuertes se atreven a plantarles cara, a escapar de las garras de su zona de comfort y a librarse de sus demonios. Tras haberme embarcado en el arduo viaje de la terapia, trabajando para domar mi ansiedad, no hay día que no mire atrás y agradezca todo lo que he hecho. Pero no todo es terapia, luego viene el trabajo personal y la lucha cuerpo a cuerpo con tus miedos. Hablando sin rodeos, es un proceso aterrador, pero alzarte con la victoria literalmente te cambia la vida.

Pertenezco a la llamada generación de cristal, pero esa fragilidad que nos caracteriza es lo que nos hace fuertes y reales. Somos capaces de aceptar nuestras carencias, nuestros errores, y nuestros defectos, y eso es lo que nos hace crecer puros y convertirnos en personas reales. Me entristecen profundamente las personas mayores que no se conocen y no saben quienes son solo por pertenecer a generaciones herméticas en las que mostrar los sentimientos significaba debilidad.

Nuestra sensibilidad es obvia por las circunstancias que vivimos, pero para mí nuestra fragilidad es más dura que los diamantes.