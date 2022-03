Falta leche, aceite, pasta, pescado..., y mientras suben los precios. Es la ley de la oferta y la demanda económica. Pero no escasean de verdad, están retenidas o se estropean por falta de transporte. Si los productos que quedan ya estaban, ¿por qué son más caros? ¿Quieren los comerciantes compensar las pérdidas? ¿A río revuelto ganancia de pescadores? ¿Quién compensará a los sufridos ciudadanos, que no tienen seguros ni asociaciones, de sus pérdidas? Cuándo vuelva la normalidad comercial, ¿bajarán los precios por el exceso de oferta, o pasará lo mismo que con el euro? Me siento muy cerca de aquella expresión de impotencia de mi padre: Siempre a pagarlo ‘poca ropa’. Y los ricos nunca pierden, siempre perdemos los mismos. ¿Será la historia inmutable? Creo que, como en la escasez, lo que padecemos es una historia impuesta. Víctor Calvo Luna. valència.