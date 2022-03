En estas fechas históricas en las que presenciamos las catástrofes de una guerra después de los anuncios publicitarios. Donde vemos como en una película las atrocidades que los seres humanos pueden infringir. En estos tiempos de tribulaciones, me acuerdo de las últimas escenas de un filme llamado “El último samurái”, donde un Shogun y todo su ejército se sacrifican en una última batalla, para dar ejemplo de libertad y honor, ante los proyectiles de un batallón de soldados. No tienen otra salida. Su valor y sacrificio hacen ver al final a sus semejantes del otro bando la barbarie de matar a iguales. La escena acaba con un gran arrepentimiento y respeto, pero por las vidas robadas, llega tarde. Mientras el gran samurái Katsumoto sabe que va a morir, observa la belleza fugaz de la flor del cerezo, su pureza e inocencia y pidiéndole al personaje principal que acabe con su vida, escucha que lo más valioso en todos sus días juntos ha sido conversar y hablar. Más importante que su katana, han sido las palabras, pues ellas son un don que los seres humanos poseemos y de nosotros depende cómo usarlas. Las palabras tienen mucho poder, al igual que el agua. Basta que unas solas palabras caigan como un maremoto y generen devastadoras acciones tras ellas, dividiendo corazones y alimentando disputas y guerras. Pero también pueden ser dulces, refrescantes y saciar la sed, dando la vida. Por eso, señora directora, quiero resaltar que gracias a ellas tenemos una herramienta y no un arma para construir y ser mejores personas. A la hora de la verdad, las buscaremos más en esa flor de cerezo que en la empuñadura de una espada. Espero que ellas ayuden a resolver esta gran crisis mundial.