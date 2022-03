Los mayores nos desplazamos mucho por nuestra ciudad en los autobuses urbanos. Pero sea por la razón que fuere, estos vehículos se mueven con rapidez, con paradas bruscas y maniobras rápidas. Así que, las personas mayores, por nuestras limitaciones físicas, buscamos, como prevención, para evitar caídas e incomodidades los asientos reservados para ancianos, inválidos, embarazadas y personas con limitaciones físicas. Estos la mayoría de las veces están ocupados, y entonces nos quedamos a merced de la amabilidad y la solidaridad de los viajeros de otras generaciones que se presten a cedernos su asiento. El número de personas mayores ha crecido exponencialmente en los últimos años, también en Valencia. Somos una población activa y vital, y necesitamos viajar frecuentemente en los transportes públicos. No estaría mal que la movilidad municipal se adaptara a la realidad social. Cuatro asientos verdes en un autobús, en el que el cincuenta por cien de los pasajeros somos personas mayores, no significa estar a la altura de nuestras necesidades en seguridad en el transporte urbano. Sirva esta carta para hacerles una llamada de atención a los responsables municipales. Sus padres y familiares mayores también cogen el autobús, y ellos mismos algún día también sufrirán nuestras mismas dificultades. Mientras llega esa fecha, suban al autobús y abran bien los ojos, pero sujétense con fuerza no se vayan a caer. Víctor Calvo Luna. València.