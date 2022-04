El debate propuesto por la premisa «separar el arte del artista» siempre me ha parecido muy interesante pero muy complicado a la vez. A raíz del conflicto ocurrido en la gala de los Óscar por parte de Will Smith hacia el presentador, tema en el que no entraré por varios motivos, me sorprende la constante intención de castigarlo por lo ocurrido. Sin conocer el contexto, ¿qué prevalece, el arte o la persona? ¿Qué premiamos o qué castigamos y cómo lo hacemos? Por ejemplo, hay cantantes que han visto cómo sus conflictos personales han afectado a su reputación, pero siguen su curso profesional y artístico. En cambio, mucha gente hace la reflexión de «si apoyas al arte de esa persona apoyas al artista» perpetuando el problema. Otros, en cambio, sí diferencian el arte del artista, considerando ambos como independientes considerando que el talento no pueden ser juzgado por las circunstancias personales del artista. Llevándolo al plano de la realidad, si un profesor es el mejor enseñando pero en su vida privada es una persona horrible, ¿sería correcto despedir a ese profesor por lo que hace en su vida privada si es el mejor en su trabajo? No es una respuesta fácil ya que hay muchas variables a tener en cuenta, pero el debate siempre queda abierto. Adrián Gomis Expósito. ALMENARA.