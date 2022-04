Notaba su calor, su aliento liberado. Inútil apartar la mirada de los ojos en brasas. Atracción hipnótica que me tenía inmóvil. Querer huir y quedarme a la vez. Abrazar la flama y salir corriendo. Quemarme y fundir mi cuerpo en el suyo. Perderme sin dejar de ser. Atracción fatal de amar sin límite, de pasear pensamientos por mejillas húmedas, de acompasar latidos, alaridos de jubilo y lenguas de jabón perfumado.

Pero sin acortar distancias. Deseo contenido y creciendo como levadura fresca. Nubes de tormenta. Huracán de besos olvidados, caricias prohibidas, versos vomitados con entrañas rotas, y sentimientos encerrados de por vida. Liberados con el humo que se alzaba buscando las estrellas.

Todas aquellas sensaciones y muchas más brotaron en mí cuando me cogió de la mano y me dijo “te quiero”. Mis ojos permanecían fijos en los rescoldos de la falla, en las últimas lenguas de fuego. Y sentí que era yo quien me quemaba. El rubor me tornó pelirrojo y mis piernas se aflojaron como gelatina. No dije nada. “Habrá sido una alucinación”, pensé, y seguí con mi atención perdida en la mano de un ninot que rodaba incandescente, que “huía de la quema”, que se auto indultaba. Rodó y rodó hasta mis pies y se detuvo humeante. La miré por fin y le susurré tembloroso: “Yo soy esa mano que te busca y que se quema, y que muerto de miedo te quiere con pasión desde esta noche”. Ella me miró, y en sus ojos brillaban llamas propias, no reflejos de la “cremà”. Me agaché, cogí la mano que todavía humeaba y la rescaté de su destino. Y fuimos los últimos en despedir las cenizas, unidos por cinco manos.

Sigue en mi casa, dormida y algo deforme, pero igual aquella noche, tibia y cercana, con suaves colores anaranjados y tres uñas coloradas. No nos hemos abandonado. Quien ya no está es aquella otra mano que me dijo: “te quiero”. Aquella se fue quemando poco a poco y se consumió, a mi pesar.