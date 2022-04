Si dedicásemos un espacio a escuchar a quienes todavía tienen el privilegio de, manteniendo sus facultades psíquicas, ser supervivientes de la segunda guerra mundial, es muy posible que lo escrito sobre aquel infierno se quede muy corto y superficial de lo que realmente fue Auschwitz. Putin, al más puro estilo Hitler, intenta, mediante una invasión, someter territorios, que no le pertenecen, libres e independientes, bajo su bota. Tal y como en el 39 hizo Hitler con Polonia, en cuyo momento Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania. Y como ahora ocurre con Putin en Ucrania, aquellos, Francia e Inglaterra, actuaron con un retraso tal que, de haberlo hecho cuando procedía, hubiesen evitado muchas muertes al no darle oportunidad a los alemanes de llegar donde llegaron. ¿Pero cuánto tiempo llevaba ya Hitler, antes de invadir Polonia, con «su» limpieza étnica. Con tanto asesinato de judíos y demás razas «inferiores» que según él no merecían vivir? En esas estamos hoy. Putin, al más puro estilo hitleriano, pretende conquistar cuantos territorios quiera con tal de elevar su gloria a lo más alto posible. Y eso no podemos permitírselo. Antonio Giménez. TORRENT