Acabo de ver un vídeo que trata sobre el amor: una chica que ha encontrado el amor de su vida. Lo tenía pendiente desde hace un tiempo, porque me pareció interesante al verlo sugerido. He recordado que tenía pendiente este vídeo cuando he visto un vídeo sobre el amor romántico. Este último vídeo me ha parecido interesante porque decía que con un amor romántico, de pasiones, no se puede llegar muy lejos en la relación. Eso mismo lo he comprobado con el video de la chica, ella está empezando una relación que está basada en el amor, pero un amor unido a la inteligencia. La chica es feliz porque ya ha pasado la pasión inicial y sigue queriendo a su amado. Sabe que van a llegar momentos duros en la relación pero ha entendido que el amor lleva parejo al sufrimiento y eso les permitirá superar los baches del camino. El amor tiene una parte sentimental, pero no puede basarse únicamente en el sentimiento.

Estos vídeos me han hecho reflexionar sobre el amor y he recordado un vídeo que vi hace unas semanas, este es mucho más largo y lo vi acompañado y en pantalla grande, no en el ordenador. El vídeo trata sobre la pornografía, un grupo interdisciplinar de personas han estado estudiando los efectos negativos que tiene el consumo de pornografía en las personas. Qué poco tiene que ver el amor con la pornografía, es más diría que no son compatibles. Porque para disfrutar del verdadero amor tienes que poner la cabeza y en la pornografía no es necesario, es más, a veces puede hasta estorbar, por aquello de la conciencia. Sin más, ¡viva el amor y todos los enamorados!