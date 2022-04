Hoy, lunes 4 de Abril de 2022, como tantas veces vengo haciendo desde hace muchos años, he ido a repostar combustible en TAXCO, lo que llamamos "la gasolinera de los taxistas" en Vara de Quart-Valencia, a cuyos efectos, como dicho y desde hace muchos que la tengo, lo hago mediante el uso de la tarjeta de asociado la cual tiene establecido un descuento de 5 céntimos por cada litro sobre el precio del panel expuesto públicamente a tales efectos.

Hoy, y supongo que desde la entrada en vigor de ello el día 1 de Abril, aplican la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible según la normativa legal que les obliga y cuyo importe les será reembolsado entre el estado, 15 céntimos, y 5 céntimos los operadores petroleros en el caso de que éstos facturen más de 750 millones de euros, pues en caso contrario el estado asumirá los 20 céntimos; si bien no aplican el descuento de 5 céntimos por cada litro de combustible a que tenemos derecho los asociados.

Tras quejarme de ello; porque entiendo que se trata de un enriquecimiento ilegítimo e ilegal, un robo al asociado y en definitiva un ilicito penal a todas luces, pues, por poco importe que represente en el llenado del depósito de un turismo, es muy sustancioso en función de los miles y miles de litros que dicha estación de servicio vende a lo largo de las 24 horas de un día; ante quien me han dicho es el responsable en la gasolinera, éste me responde que "la culpa es del gobierno, que nos está ahogando y vamos a tener que cerrar.....", a quien le contesto que ello nada tiene que ver con que no se nos aplique el descuento de 5 céntimos al que tenemos derecho los asociados. De tal manera que no he tenido más opciones que solicitar el libro oficial de quejas y reclamaciones y proceder a cumplimentarlo según el hecho acaecido. En cuya queja/reclamación el responsable de la gasolinera ha tenido la desvergüenza, mintiendo descarada y miserablemente, de alegar simplemente que el descuento al asociado es voluntario.

Sólo como aclaración a las quejas infundadas y poco menos que miserables por parte de determinadas estaciones de servicio toda vez que van a recibir un adelanto de lo que representa esos 20 céntimos por litro de combustible, decir que se callan que durante, entre 30 y 90 días, tienen en sus arcas los impuestos que cada día cobran en la venta de los combustibles y demás productos, hasta que los ingresan de forma mensual o trimestral en la Agencia Tributaria. O sea, que durante este periodo se financian con los impuestos recaudados y no pueden soportar unos pocos, escasos días, lo que es mucho menor, los 20 céntimos por litro vendido.

¡No, así no señores gasolineros?