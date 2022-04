Un día mi pareja me dejó una paquete con un objeto de cerámica muy delicado y valioso para que lo llevara a nuestra casa, y me hizo la siguiente advertencia: “Ten mucho cuidado no se te vaya a romper que me lo estimo mucho”. “Lo cuidaré como si me fuera en ello la vida”, le contesté. Cuando fui a recoger el coche del aparcamiento, buscando las llaves en los bolsillos, el paquete se me resbaló de las manos y se estrelló contra el duro pavimento. No tuve que abrirlo para saber que el delicado objeto se había convertido en un puzzle de muchas piezas. El cuerpo se me descompuso, se me nubló la vista, me senté en el coche y tardé un buen rato en reaccionar. ¿Cómo es posible que teniendo todo el cuidado del mundo me haya ocurrido esta desgracia? ¿Va a pensar que soy un inútil desconsiderado, incluso que no estimo sus cosas? Respiré varias veces para tranquilizarme, y en la última, un conductor me sacó de mi abstracción emocional con un bocinazo. Camino de casa fui rumiando sin apasionamiento lo sucedido. “Ha sido un accidente casual, sin intención. Pura fatalidad inevitable, que nada tiene que ver con la mala suerte. Fruto de esa incertidumbre que nos acecha todos los días, aunque a menudo nos engañemos y pensemos que podemos controlarla”. Aparcando en el garaje decidí que le contaría lo sucedido con naturalidad, sin falsa excusas, pero dándole disculpas sinceras, y con un propósito de reparación real y quizás posible: recompondría el objeto de cerámica con primor y delicadeza (otro falso sentimiento de control).

Así lo hice: me sinceré, se lo narré tal cual había sucedido, me disculpé y me comprometí a realizar la rehabilitación de la cerámica. La reacción de mi pareja me sorprendió gratamente. Se enojó muy poco, pues no me echó de casa ese día. Tal vez había tenido una buena jornada, o quizá confiaba en mis buenas habilidades artesanas.

Ese día fue la primera vez que me tomé la píldora para la incertidumbre: la aceptación. Desde entonces siempre la llevo encima, en el coche, en casa, y la regalo y recomiendo a todo el mundo. No podemos controlar el futuro, ni siquiera el más inmediato, y mucho menos cambiarlo. Cuando éste no se ajusta a nuestras expectativas (la mayoría de las veces), solo nos queda aceptarlo y utilizarlo de ejemplo. Pensar lo contrario supone ir contra corriente y sufrir inútilmente, para nada.

Se me olvidaba. Dediqué una tarde completa a la recomposición de los treinta y dos pedazos del cuenco de cerámica. Quedó bastante aceptable. Si no fuese porque había sido yo el causante del estropicio, habría presumido de una labor exquisita. Mi pareja lo miró con indiferencia, casi con aprensión, lo depositó en el mueble y dijo: “Visto así de lejos casi no se nota”. Para mí aquello significaba “Te perdono y jamás te lo reprocharé”. Pero me temo que ella nunca se tomó la píldora para la incertidumbre.