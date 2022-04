Recuerdo un chiste en el que en un consejo de ministros trataban de asignar recursos para escuelas, universidades y cárceles, para las primeras 10 millones, las segundas 100 para piscinas, gimnasios, televisores, etc. Cuando un ministro de llevó las manos a la cabeza ante tal despropósito otro le dijo : ¿Tonto, tú cuando vas a volver a la escuela ? Esto es lo que me parece cuando algunos quieren abolir la prisión permanente revisable. y fuera de bromas cuántas personas estarían vivas si sus asesinos no hubieran salido tan alegremente y en poco tiempo después de haber estado inculpados por asesinato, recordar el caso de Laura Luelmo y tantas otras asesinadas por gente que ya había matado y había salido relativamente en poco tiempo sin ganas ni intención de reinsertarse.