Contaba mi madre que de niña tenían en la casa un depósito de aceite de cuarenta arrobas, bien escondido para que no se lo requisaran en tiempos de la guerra civil. Ese aceite era toda su fortuna y la única reserva para sobrellevar la hambruna de la posguerra. Nadie lo descubrió y para la familia fue una suerte inusitada. En su pueblo no cayeron bombas, pero si que hubo purgas y ajusticiamientos. La guerra les dejó secuelas irreparables: familia perdida, amigos que no lo eran, sin escuela, miseria y desarraigo; tanto, que tuvieron que emigrar a Valencia.

Cuando de niño me quejaba de la comida, o por la ropa, o por tener que madrugar para ir al colegio, mi madre exclamaba malhumorada: “Una guerra tendrías que pasar”; aunque , al poco, recapacitaba y rectificaba: “Lo cierto es que una guerra no se la deseo ni a mi peor enemigo”. En estos días tristes la veo saliendo del pueblo con sus pocas pertenencias, de las manos de mi abuela y su hermana pequeña, camino de una tierra desconocida y sin saber por qué debía abandonar su casa, su escuela, sus amigos, y todo lo que la había hecho feliz. Nadie debería pasar una guerra; ni los niños ni los mayores. Porque nadie se merece tanto sufrimiento injusto por el capricho y la voracidad de unos fanáticos, intolerantes, egoístas, autoritarios, miserables y “sin entrañas”. Pero mi madre, en parte, tenía razón; hasta que no sentimos en nuestras carnes la desgracia, las pérdidas, las carencias, el desarraigo, no apreciamos lo que tenemos.