Un maestro interino de infantil es un profeta del mundo. No pertenece a ninguna clase porque su clase es el mundo. Y llevamos a cada rincón nuestra maleta de risas y mochila de sorpresas. Somos transición, un paréntesis de un maestro/a que necesita tiempo. Y nosotros somos sus minutos, su cuenta atrás. Seguimos regando la semilla que ya luce hojas verdes para que algún día deje ver su flor. Nosotros olemos la flor, pero no la vemos. Y probablemente no la veremos. Pero no nos importa el resultado. Somos camino. Estamos allí con nuestros alumnos/as para atender sus ganas de salir fuera, al mundo y conquistarlo Porque es suyo. Tan suyo como mío. Y la conquista empieza desde dentro de cada uno de ellos/as. Primero se conocerán, segundo se reconocerán y se querrán. Tercero respetarán y valorarán a los demás y cuarto aprenderán normas sociales de comportamiento para transformar el medio y conseguir la libertad. Y siendo libres entonces, sabrán dónde está la Felicidad. Y yo, desde mi butaca de interino, veré cientos de niños/as buscar y encontrar la Felicidad. Y tendré que tender a secar mi afectividad porque no hace falta en esta aventura. Y cuando se seque volverá a ser martes o jueves. Y yo, mi guitarra, mi poesía y mi literatura improvisada, como por arte de magia se transformarán en realidad. Y el reloj hará...tic tac, tic tac. Francisco Cantos Solaz. valència.