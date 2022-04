Zones peatonalitzades que esdevenen en aparcaments de cotxes. Marca València. Recentment (2020), amb els pressupostos participatius, es va fer una plaça peatonalitzada en la confluència dels carrers Santa Isabel i Miraculosa al barri de Morvedre. Els veïns i veïnes estavem contets, l’ajuntament realitzava una acció per contindre la degradació al voltant del tancat mercat de Sant Pere Nolasco. Però ja sabem que l’alegria dura poc als barris no turístics de la ciutat i aquesta brillant infraestructura s’ha convertit en un aparcament gratuït per a decenes de vehicles, especialment els cap de setmana. L’acció incívica dels conductors i conductores és lamentable, però jo denuncie especialment la inacció vergonyosa de la policia local a la qual hem cridat reiteradament els veïns per denunciar la situació més de 50 vegades i que de totes elles han vingut un parell de vegades. Sé que aquest és un tema menor, però la propera vegada no facen zones peatonals sinó pensen defensa-les. Utilitzen els diners en altres coses, perquè el permetre açò encara cabreja més a la ciutadania que no haver fet res de res. Santi Grau. Veí del barri de Morvedre. VALÈNCIA.