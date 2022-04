Primer domingo de abril, soleado y frío. Descubro con sorpresa que el negro que vive en el pórtico de una agencia bancaria abandonada luce el traje de Papá Noel. Tal vez ha pensado que debía recibir al frío como se merece. Este tiempo incierto le ha dado la oportunidad para sacar esa prenda guardada en el fondo de su maleta-armario.

Un vecino sale a la calle, con urgencia y en zapatillas, para desayunar en el bar, pero ha frenado su marcha porque es domingo y hay bares que también descansan. Frustrado, desanda el camino y regresa. Tendrá que alimentarse con lo que encuentre por casa. Hoy no podrá acompañar su soledad.

Una mujer solitaria, a la puerta de un bar, comparte su desayuno con tres perros de buena talla a los que acaricia con ternura. La vida no la abandona del todo, le regala una compañía generosa y agradecida.

He salido a pasear sin un destino claro; me gusta dejarme llevar por el azar, él me toma de la mano y me guía. Y voy de sorpresa en estupor, y abrazo lo que encuentro.

También el viento me sorprende, porque lleva fragancias nuevas a pesar del frío. Esta primavera incierta de repente huele a azahar, esencia dulce y densa de los naranjos ornamentales.

Recuerdo en ese instante que “azar” viene del árabe “az-har”, que significa flor. Como un encuentro inesperado confluyen las dos en este día; el azar, la casualidad, y el perfume y la belleza de las flores.

Y siento que ambas son necesarias, se complementan, porque el azar está presente en nuestras vidas y no podemos sustraernos a su influjo, y la belleza en cualquiera de sus formas nos ayuda a significar nuestra existencia con arte, poesía, y con amor.