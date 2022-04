Hoy he quedado sorprendido con el titular de prensa de que la guerra de Ucrania dispara el Índice de Precios de Consumo (IPC) al 9,8% , la tasa más alta desde 1985. Pues si tenemos en cuenta que ya estaba en febrero en un 7,6%, me hace pensar que nuestro país está perdiendo el norte con otros costes que no se dicen a los ciudadanos.

Si tenemos en cuenta que según indican los medios todo ello se debe al encarecimiento de todos los componentes de la cesta de la compra, el incrementos de los precios de la electricidad, los carburantes y combustibles y los alimentos y bebidas, que comenzó hace ya algunos meses. Tal vez por esa razón antes fue el COVID-19 y ahora es la guerra, la excusa para justificar el desmadre político que tenemos.