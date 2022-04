Pienso que hubiera podido haber aprendido muchísimas cosas más útiles en la escuela. No estoy hablando de los contenidos didácticos en sí, sino en la falta de educación psicológica y emocional de nuestro sistema educativo. Vivimos en un mundo basado en calificaciones numéricas y en conocimientos básicos memorizados. Nuestra educación no contempla la ética más allá del estudio de las teorías filosóficas para aplicarlas en un examen a corto plazo.

He estudiado filosofía y ética en el instituto, pero los contenidos de corte teórico que nos teníamos que memorizar hace tiempo que ya los he perdido, lo que me lleva a pensar en la utilidad de esos conocimientos para un adolescente a largo plazo, sobre todo enfocado a su vida futura. Estos contenidos teóricos son muy volátiles. En cambio, un profesor que eduque sobre qué son las emociones, cómo se manifiesta la ansiedad o la depresión, que hable de los trastornos alimenticios, expresión de género y orientaciones sexuales, cómo expresar nuestros sentimientos y cómo ser asertivos sería infinitamente más útil para el desarrollo de la inteligencia emocional de los adolescentes. Estos conceptos podrían aplicarse a los exámenes a corto plazo, pero estoy seguro de que daría las herramientas a los alumnos para conocerse a ellos mismos y así convertirse en unos adultos mucho más tolerantes y conscientes.

La educación emocional y psicológica es fundamental en nuestra sociedad para saber identificar qué es lo que sentimos, la razón por la que nos sentimos así y aprender a lidiar con nuestros sentimientos.