Ayer llamé al 012. Quería que me informaran sobre la asignación de la plaza residencial de mi madre. Tiene un grado 3 de dependencia porque padece alzhéimer y está ingresada en una residencia privada desde hace un año. Estamos a la espera de que le asignen una plaza pública. ¡Uy!, -me contestó una señora al otro lado del teléfono-. Va para largo, «todavía hay muchas personas, que hicieron la solicitud en años anteriores, que van por delante de ustedes». Le pregunté que qué decía la ley al respecto y me contestó que ella no sabía lo que decía la ley pero que mientras que no se murieran los que estaban ocupando las plazas, no había plazas que asignar, así con toda naturalidad del mundo me lo enfiló. Le respondí que creía que eso debería depender de los recursos que se destinaran para tal fin, no del óbito de nadie, pero la señora insistió: esta es la realidad, es muy dura, pero es lo que hay. Lo que es, es muy cruel -le dije-, pero la verdad, es que le da a uno cargo de conciencia pedir algo, que cree que es un derecho, si este se le concede cuando fallece aquel con quien lo comparte. Finalmente le hice una reflexión: «mi madre tiene 90 años, para ella 1 año es mucho tiempo, no es lo mismo que una persona de cuarenta». «Aquí solo trabajamos con personas mayores», me respondió. Sin duda, no entendió mi argumento. La mujer, visiblemente cansada de tener que dar tanta explicación, me dijo: «llamé dentro de diez días». Le faltó decirme «vuelva usted mañana».¡Ay, si Larra levantara la cabeza! Alucinaría.