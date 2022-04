Un dels punts més conflictius a l’hora d’aprendre diferents llengües -siguen d’àmbit regional o internacional-, és la identificació reaccionaria que es fa directament amb el/s territori/s i no amb una cultura o forma viva de comunicació. Polititzar la literatura, el cinema, el teatre o les diferents manifestacions culturals de qualsevol llengua suposa una reducció a l’absurd d’allò que en realitat és universal, mes a prop d’ampliar visions que no de proporcionar una mirada estreta de la humanitat. Mantenir les arrels i les llengües autòctones en un món globalitzat, representa un repte que s’hauria d’afrontar des d’un punt de vista internacionalista, no nacionalista. Per promoure la cultura pròpia no cal menysprear a qui no té el mateix origen, gentilici o no parla la llengua en qüestió; al contrari igual que la persona visitant hauria de respectar, qui rep no hauria de desdenyar; conviure és comunicar-se i comunicar-se és conviure. Al Mediterrani, perdre la visió de la universalitat és un error geogràfic, social i cultural. Siga doncs en castellà, en valencià o en ambdues llengües; potser millor sense el gest recelós i defensiu de girar la vista a baix i fixar els ulls al melic, sinó tal vegada d’un temps al vent i mirant endavant al món tal com és, ecumènic; ampli i obert. Ramón Puchades Rincón de Arellano. valència.