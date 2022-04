Com a valencià, em sent profundament dolgut després d’assabentar-me dels fets que ocorregueren a un bar de Gandia fa uns pocs dies. Una família fou expulsada d’un bar de la capital de La Safor per expressar-se en llengua valenciana. En valencià. A Gandia, província de València. Algú ho entén? Podria arribar a comprendre que els empleats del bar demanen, amb el ‘per favor’ i el ‘gràcies’, que els parlen castellà a Galícia, Sevilla o Astúries. Però les formes emprades pels responsables del restaurant de Gandia ni foren educades i, ni molt menys, foren tolerants. «En quina llengua parlen fora de València?», els va contestar el propietari del local abans d’expulsar a la família. Tal volta qui no sap que el seu establiment és a València és aquest home. I no sap que a València també es parla valencià, llengua cooficial a l’estat espanyol, per a ser més exacte. Fòbia en estat pur a la nostra llengua i, el que és pitjor, a casa nostra. Fins quan? Òscar Martínez Herrera. valència.