Sopla un viento perfecto para empinar el cachirulo. Pero ya no tengo padre para acompañarme. Tampoco mi hija está en la edad y no tengo nietos. Pero puedo revivir aquel tiempo con todo detalle, con la ilusión de un niño emocionado y feliz.

Lo primero era recordarle a mi padre que ya era el tiempo, que el viento soplaba con fuerza suficiente, que las vacaciones de semana santa estaban al caer; insistirle un par de veces, y él enseguida se dejaba llevar por su ilusión infantil. Buscaba en la huerta pegada a Valencia unas cañas finas, flexibles y resistentes, luego cortaba una resma de papel de estraza de buen tamaño (los carteles de películas no eran fáciles de encontrar ni baratos); y, sobre una mesa de su almacén comenzaba la magia. Las medidas debían ser exactas para que el cachirulo fuera simétrico, armonioso y no cabeceara al elevarse. Primero, el papel, y sobre él las tres cañas unidas por el centro, simétricas, y atadas por las esquinas con cordel; las verticales iguales y algo más largas, y la horizontal, un poco más corta. Doblando el papel haciendo solapas sobre ellas, se pegaban con agua mezclada con silicato, con mucho cuidado y paciencia, dándole la forma exagonal que a mi padre le gustaba. A esperar un rato a que el engrudo del pegamento secara; con mi impaciencia incómoda preguntando a cada minuto: “¿ya está, papá?”. Todo llega a su tiempo. Ahora a confeccionar la cola, hecha de trapos de colores, con la medida perfecta: ni muy pesada ni demasiado ligera. Y los tirantes bien equilibrados y centrados, y fuertes; atravesando la esquina de las cañas y la cruceta del centro. Parecía que ya volaba sin salir del taller. Puesto de pié era como yo. ¡Cuidado que todavía está tierno!

Camino junto a mi padre con el ovillo de hilo en una mano y la cola en la otra, mientras él abraza el cachirulo como se retiene a un niño frágil y revoltoso. Descampado y búsqueda de la orientación del viento. “Cógelo con fuerza y con seguridad y lo levantas hasta la cabeza”. Mi padre tensa el hilo y, sin necesidad de correr, una bocanada de viento insistente lo empuja, me lo arranca de las manos, lo eleva sobre mi cabeza y sonrío, salto y contemplo como mi padre sujeta el cordel con fuerza, lo destensa, le va soltando, tira de él, lo deja libre por un momento, parece que va a caer, pero le da algunos sabios tirones y sube y sube, y cabecea a un lado y a otro jugando con el viento, y parece que nos saluda y está contento. Se comba la cuerda por su propio peso, y entonces mi padre me pasa el ovillo que casi se está acabando y me aseguro de cogerlo bien fuerte. Me arrastra si no opongo resistencia, y mi padre me coge y sonríe mientras dice: “Lo hemos conseguido a la primera, hijo. ¿Le enviamos un mensaje?”. Y sus ojos de un pardo claro brillan y siento que tengo el mejor padre del mundo; mientras un perforado papel trepa decidido por el cordel, espoleado por el viento y por nuestros gritos de ánimo.

Con algo de fantasía me veo estas pascuas junto a mi padre, protagonistas del colorido cartel de un cachirulo, y mi hija cogida al ovillo, tirando de nosotros, sujetándonos, elevándonos en un cielo azul y luminoso, mientras nos contempla segura y feliz, cordón umbilical de sus ancestros referentes, pero libre para tomar sus propias decisiones. Y una trilogía familiar perfecta festeja la tradición de este nuevo y hermoso tiempo de cachirulos.