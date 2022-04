Hace unos días tomé uno de los mejores cafés de mi vida. Hacía semanas que pensaba en ese café. Era uno más de los que me hace mi amigo Edu, pero ese era especial. Era el café que quizás no vuelvas a tomar pero que, al fin, sí tomas. Era esa pequeña cosa, sin trascendencia, que en los peores momentos toma la mayor importancia… La operación salió bien, este cansado corazón seguirá latiendo y acompañándome a saborear los pequeños momentos de la vida que pasamos con nuestra familia y amigos. Salvador Ruiz Fargueta. TORRENT.