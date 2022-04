Bajo mi modesta y humilde opinión y tras vivencias a lo largo de los años en los ambientes y sociedad en que me he movido, la figura del padre en la sociedad, lejos de cualesquiera otras cuestiones de carácter social, cultural, etc., tiene gran, tal vez única y muy necesaria, relevancia para los hijos desde que nacen en muchos, diversos y variados momentos de su vida.

El padre que, pudiendo incurrir en ello y que con seguridad le ocurre a lo largo de los años en que así debe ejercer tal enorme y delicada responsabilidad, sufre equivocaciones y errores múltiples para con su descendencia, pero con la misma o mayor certeza y seguridad que siempre lo hace movido por la mejor de las intenciones, con todo y el máximo amor y pensando en el bien de los hijos. Por ello, los hijos, que siendo muy críticos con los padres a lo largo de la vida, tanto cuando se encuentran bajo su patria potestad como cuando ya no lo están, muy egoístas en cantidad de ocasiones para con ellos, deben tenerles un extraordinario respeto por todo y cuanto, aunque se nieguen a verlo, a reconocerlo y a valorarlo, han hecho por ellos. Y no es que los hijos deban nada a los padres por ello, por haberles criado, educado y contribuido a su formación porque esa es una obligación fundamental y primaria sin lugar a duda alguna, pero sí, como mínimo, respeto y consideración. Por lo que, aquellos hijos que faltan a su padre en ese respeto y consideración, deberían reflexionar, y mucho, sobre ello. La figura del padre es, repito bajo mi modesta y humilde opinión, tan necesaria como imprescindible y ello, por supuesto, al margen de cualesquiera otras cuestiones socio-culturales, de credo u opinión, las cuales respeto con independencia del criterio que las mismas me merezcan.