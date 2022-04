Mi madre estaba ingresada desde el 8 de abril debido a una infección urinaria grave , que había pasado a sangre. Seguramente causada por habersele suministrado demasiada medicación tras la cirugía de cadera ya que ella no toma nunca medicación. Sus riñones no pudieron hacer frente a una dosis standarizada. Por lo que parece , tampoco se tuvo en cuenta que es una persona tremendamente endeble y frágil de escasos 40 kg de peso.

Ayer dia 13 de abril, le hicieron una ecografía y nada más salir de la prueba, a la que la acompañé, me dijo que le habían hecho un daño infernal ya que la habian zarandeado de forma muy brusca en todas direcciones.

Al poco tiempo, sobre las 16h empezó a quejarse de un dolor atroz en la zona lumbar, le pusieron 3 goteros seguidos ; paracetamol, nolotil y tramadol.

A pesar de la medicación, el dolor fué contínuamente en aumento y mi madre que NUNCA SE QUEJA DE NADA, empezó a chillar y dar alaridos de dolor. Estuve pidiendo ayuda, y tras insistir DE FORMA CONSTANTE, vino la doctora que se asomó 2 minutos escasos.

Mi madre continuó empeorando y llegó un momento en que empezó a pedir la EUTANASIA.

Estuve, DURANTE HORAS , explicando a las enfermeras de planta que algo no iba bien con mi madre, que estaba totalmente segura de lo que les decía ya que ella siempre había soportado el dolor de forma ESTOICA y con la cresta levantada. Que por favor, volviera a venir la doctora.

Me dijeron que tenia q "haberme quejado" a la DOCTORA y no a ellas. Que la doctora NO IBA A VOLVER porq ya habia hecho una valoración hacia muy poco. Que ya le habían telefoneado 5 veces y que ya no podían insistirle más.

Les contesté que no me estaba quejando sino que estaba "solicitando asistencia sanitaria" ya que nos encontrabamos en un hospital y no en un bazar.

Incluso les mostré que se le había puesto toda la pierna del costado que le dolía, azul verdosa y que se le había hinchado muchísimo. Sin embargo, la atmosfera de inercia contemplativa, continuó.

Les dije que a lo mejor se estaba MURIENDO. Les pedí que me dieran los formularios de la eutanasia , que estaba pidiendo hace rato, ya que no quería verla sufrir así.

Llamé a un hospital privado para llevármela pero nuestros vecinos de habitación me convencieron de que continuase esperando ya que así sería más efectivo.

Al final , conseguí que sobre las 21:00 pm le hicieran un TAC de emergencia aunque ello es un eufemismo ya que las plantas con sus tropismos son mas veloces.

Volvimos a la habitación y nos dijeron que el resultado estaría varios DIAS después.

Al escucharlo , no pude evitar pensar en el proverbial macho cabrío que no da leche ni da lana.

De momento habían hecho acallar los lamentos de mi madre a la fuerza y con bozal. En este punto ya no chillaba. Seguramente estaba agotada de chillar y muy débil por la pérdida de sangre. Sin embargo, comenzó a pedír ,con la mirada vidriosa , a las enfermeras que "le anestesiaran".

Me fuí a casa a ducharme y cambiarme para retomar de nuevo impulso y decidir que camino tomar.

En este punto yo estaba totalmemte desalentada ya que se habia decidido , de forma arbitraria, que mi madre estaba mintiendo más que un cazador.

Sin embargo, a las 21:48 me telefonearon desde el numero 63030633343**** diciendome que habian visto el TAC y que mi madre estaba desangrandose por una hemorragia interna y era necesario operarla de urgencia para salvarle la vida.

A las 22:14 me telefonearon desde el numero 63030633313**** pidiéndome que entrase por urgencias. Yo llegué a las 22:16 y estaban transfundiendo (haciendole transfusión de sangre) en el box 1 de critics.

Ha pasado la noche en la UCI y no se si se recuperará. Ha perdido un riñón. Espero q no le hagan perder el otro.

Estuvo desangrándose y dando alaridos durante unas CINCO horas. Tiene 82 años de edad y ya estaba muy delicada de salud.

Ruego se investigue como es posible que algo que rebasa los límites de lo probable, haya ocurrido.

Adjunto carta firmada por nuestros vecinos de habitación que presenciaron lo acontecido.

Lo ocurrido es, desgraciadamente, demasiado viejo como para ser nuevo : este mismo hospital me negó asistencia sanitaria cuando yo llevaba muchos meses sin poder sentarme ya que me lesionaba la espalda al hacerlo y tuve que acudir a un cirujano privado para que me curara.

Ruego , se indemnice a mi madre por el daño irreversible sufrido ya que pienso que la hemorragia se la produgeron durante la ecografía. La doctora dijo tras dicha ecografia , que parecía que había pus en un punto del riñón.

Tras lo ocurrido, pienso, que no era pus sino el derrame interno que se le produjo al zarandearla de forma totalmente inapropiada para una persona de 82 años con escoliosis grave y osteoporosis y que cinco dias antes habia sido ingresada por una infección grave y q hacia unas tres semanas había sido operada por rotura de cadera.

Se supone que la asistencia sanitaria es un derecho fundamental e imprescriptible, sin embargo, mi madre está hoy viva de casualidad.

Es un error que los humanos se lamenten de que el tiempo pase demasiado rápido. Dura lo suficiente pero es que es necesario actuar.